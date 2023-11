ANTI ALLAS ⟩ Ütlen sotsina, et ootaks valitsuspartnerilt rohkem empaatiat

Jälgisin üsna tähelepanelikult hea koalitsioonikaaslase Reformierakonna sisevalimisi. Samuti olen silma peal hoidnud viimaste kuude sündmustel ja arengutel. Kokkuvõttes saab tõdeda, et rõõmustada ei ole millegi üle.

Esmapilgul võib tunduda silmakirjalik, et mulle läheb konkurendi käekäik korda, aga kuna me oleme koos koalitsioonis, siis ei saa Reformierakonnas toimuv mind kuidagi külmaks jätta. Valitsusliidu juhtiverakonna toetuse kiire langus koos äsja Reformierakonna sees antud tugevate signaalidega panevad ka sotsiaaldemokraadid ebameeldivasse olukorda, kus on keeruline jääda lõpmatuseni vaikseks pealtvaatajaks.