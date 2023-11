RIHO TERRAS ⟩ Kui elektrikaablid saavad sama tabamuse, nagu Balticconnector, on meiega kõik

Kaks aastat tagasi korraldasin üheskoos Isamaa fraktsiooniga olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu energiajulgeolekust ja varustuskindlusest. Toona oli julgeolekuolukord võrreldes tänasega teistsugune, kuid viimaste kuude ja nädalate arutelud annavad lootust, et viimaks ometi hakatakse energiajulgeolekut tõsiselt võtma.

Riigikontrolli üle-eelmise nädala raport tõi välja, et nelja aasta pärast võib tekkida probleem Eesti elektri varustuskindlusega. Rõhutatakse, et puudu on nii juhitavatest tootmisvõimsustest kui välisühendustest.