Raul Eamets ⟩ Kuidas õpetajate palgatõus suurendaks tootlikkust?

Hiljaaegu jooksis meediast läbi uudis, et parlamendi majanduskomisjon kavatseb luua ekspertkogu, mis tegeleb konkurentsivõime teemadega. See on väga tervitatav algatus, sest konkurentsivõime parandamiseks on vaja keskenduda mitmele suurele valdkonnale, mis omakorda mõjutavad oluliselt majandusarengut. Need valdkonnad hõlmavad ettevõtluskeskkonda, eksporti ja tootlikkuse tõstmist.