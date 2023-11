Ahti Asmann ⟩ (Rohe)majanduse arendamine Eesti moodi

Äsja saime teada, et Viru Keemia Grupi ringmajanduse projekt ei vasta Õiglase Ülemineku Fondi tingimustele. Teiste sõnadega, Õiglase Ülemineku Fondi toetusele ei kvalifitseeru investeerimine Ida-Virumaale, mis tagab Eesti ringmajanduse eesmärkide täitmise, rahuldab börsil noteeritud globaalsete keemiatööstusettevõtete nõudlust ja töötab maailma parimate tehnoloogiaettevõtete teadmiste baasil. See on vaid üks, aga eriti markantne näide, miks püsib Eesti töötlev tööstus ja majandus laiemalt sügavas languses ning väljavaated uuteks tööstusinvesteeringuteks on väga nukrad, kirjeldab Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann Eesti majanduses ja tööstuses tekkinud olukorda.