JUHTKIRI ⟩ Kaja Kallas veeuputuse ootuses

Kui senini oli idavedude skandaal pigem Kaja Kallase probleem, siis nüüdsest on see lõplikult ja pöördumatult terve Reformierakonna probleem, mis tähendab, et erakond peab kuidagimoodi välja vedama Kallase uue sooja koduni, olenemata tagajärgedest.

Isegi siis, kui erakonna tagatoas on sõlmitud kokkulepe peaministri rahvusvahelisele orbiidile lähetamisest ja sellele eelnevast kodurahust, kaaluvad Kaja Kallase jätkamise miinused erakonna jaoks plussid üles. Kuid Reformierakondlased kas ei julge Kallast kiiremini välja vahetada, ei saa aru probleemi tõsidusest või siis loodavad järgmiste parlamendivalimisteni jääva enam kui kolme aasta jooksul erakonna ära remontida ning osava poliittehnoloogilise kampaania abil piisavalt hääli saada, et parlamendis ja valitsuses esimest viiulit edasi mängida. Lootus on mõneti ratsionaalne, kuna minevikus on Reformierakond varemgi nigelast seisust välja tulnud.