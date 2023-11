Intersektsionaalsuse ja kriitilise rassiteooriaga halvasti kursis olevad konservatiivid muidugi ei mõista, kui nii-öelda oluline on õpetajate koht domineerivate narratiivide põlistamisel diskursusteks, et seeläbi säilitada olemasolevaid võimusuhteid.

Konservatiivid ei mõista üldse paljusid asju, nad pole kursis uuema kirjandusega. Aga on ka sügavam põhjus: nad ise on eelnimetatud võimusuhete tarbijad ning, nagu öeldakse, oma nina ette ei näe. Õpetajate roll on neile nii oluline, et see on enesestmõistetav.