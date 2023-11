Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz teatas, et on valmis kohtuma Vladimir Putiniga ning pidama ka läbirääkimisi. Kõige olulisem oli kantsleri seisukoht, et läbirääkimiste eelduseks on Venemaa vägede väljaviimine Urkaina territooriumilt ja seda algatust võiks Venemaa ise üles näidata.