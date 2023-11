RAIMOND KALJULAID ⟩ Läänemaailma saatus otsustatakse Ukrainas, mitte Lähis-Idas

Täpselt aasta tagasi: 17. novembril 2022. Bahmut, Ukraina. Õhku lastud silla asemele tehtud purre on Ukraina sõduritele kõige lühem tee rindejoonele positsioonidele minekuks. Nn null-joonele, nagu sõdurid nimetavad rindejoont, on purdest umbes poolteist kilomeetrit. Värske vahetus tuli hanereas üle purde ja samamoodi läksid mehed üle purde puhkama. Foto: Erik Prozes, Postimees

Viimasel ajal on nii rahvusvahelises kui ka Eesti ajakirjanduses rohkem hakatud spekuleerima võimalike rahuläbirääkimiste üle Ukraina ja Venemaa vahel. On väidetud, et varjatult konsultatsioone juba peetakse ning Ukraina peab leppima järeleandmistega. Kas see nii ka on?