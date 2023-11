Tšetšeenia sõjas osutus sõduriemade liikumine väga mõjukaks. Fotol on sõduriemad Mozdokis, 11. 02. 1995. Venemaa võimud on toonastest kogemusest õppinud ning üritavad eos maha suruda igasugust sõduriemade liikumist.

Venemaal on ära keelatud sõduriemade meeleavaldused. Nende põhjuseks on Venemaa valitsejate poolt antud lubadus, et mobiliseeritud saavad peale aastast teenistusaega tagasi koju, mida aga ei täideta, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.