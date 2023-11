Soomes on avalikult arutatud sovetiseerumist ning nõutud poliitilist lustratsiooni viimastel aegadel alates Nõukogude Liidu lagunemisest ja külma sõja lõpust. Arutelu on hiljuti jätkunud muu hulgas Pekka Virkki raamatuga «Järelsoometumise lahkamine», mille ülevaate on teinud Jukka Tarkka Kanavas 3/2023.