JUHTKIRI ⟩ Kaja Kallase magamata öö

Me võtame nüüd selle loenduri maha. Me ei soovi enam koos Reformierakonnaga oodata. Meie arvates on valijad oma suhtumist piisavalt selgelt väljendanud ja edasine on Reformierakonna liikmete kätes. Kui nemad soovivad kellegi isiklikku otsust oodata, siis võivad nad seda teha.

Me ei usu ka, et Kaja Kallasele see ootamine kuidagi kasuks on tulnud. Küsisime neljapäeval oma lugejatelt, kas Kaja Kallasest võiks saada järgmine NATO peasekretär. Vastus on piisavalt selge. Lehe trükkimineku ajaks oli vastanud üle 10 000 inimese ja ainult 25 protsenti vastas jaatavalt.