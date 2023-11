Tundub, et konfliktid on Eesti vehklemisse sisse kodeeritud. Olümpiapronksi Katrina Lehise ja naiskonna peatreeneri Kaido Kaaberma vaheline sõnasõda on jõudnud punkti, kus see võib maksma minna epeevehklemise valitseva olümpiavõitja naiskonna pääsemise Pariisi mängudele.