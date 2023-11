PIIRIKRIIS ⟩ Peame olema valmis suuremahuliseks ränderündeks

Euroopa piire on taas tabanud rändesurve, mille tulemusena suletakse Soomes neli piiripunkti, mis tähendab, et nende kaudu ei saa piiri kuidagi ületada. Piiride sulgemine võib ees oodata ka Eestit. Tegelikult oli Eesti piir surve all ka 2010. aastal, kirjutab Postimehe ja sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort.