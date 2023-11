MEELIS KUBITS ⟩ Ettevõtjad, pange raha poliitika asemel kultuuri!

Eesti 200 suurrahastaja Joakim Helenius nimetas erakonnas toimuvat kriisiks, mida uue juhi valimine ainult süvendab. Tema hinnangul on tehtud alates koalitsioonikõnelustest väga palju valesid otsuseid. Samas on ta koduerakonnale annetanud suurema summa raha.

Loen, et ettevõtja Joakim Helenius on annetanud oma tänasele koduerakonnale ligi 277 000 eurot ja tulemus on see, mis ta on. Minna saab siit veel vaid hullemaks. Kuhu, sellest kirjutab oma sotsiaalmeedia postituses Meelis Kubits.