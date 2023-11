VLADIMIR SVET ⟩ Iisraeli sõja esimesed õppetunnid Eestile

Võib arvata, et Lähis-Ida on meist kaugel ja korrata lõputult, et Eesti ei peaks end seostama ühe või teise konflikti osapoolega. Tegelikkust see ei muuda – Araabia-Iisraeli konflikt mõjutab otseselt Euroopa ja maailma julgeolekut, ehk siis ka meie turvalisust. Seega on viimane aeg hakata sellest avatult rääkima ja läbi keerulise diskussiooni jõuda järeldusteni, mida Eesti ühiskond vajab, kirjutab Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.