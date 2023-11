Soome on otsustanudki sulgeda mitmed piiripunktid Venemaaga, kuna ei näe teistsugust võimalust Venemaa korraldatud migratsioonisurvet hallata. Esimesed migrandid on organiseeritud ka Eesti piirile ning Eesti valitsus on teatanud valmisolekust vajadusel piiriületus sulgeda.