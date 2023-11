AK ⟩ Eiki Berg: palestiinlaste inimväärne elu Iisraelis on võimalik

On palju spekuleeritud, miks Hamas ikkagi 7. oktoobril Iisraeli ründas. See, et rahvusvaheline üldsus mõistaks hukka Iisraeli rünnakud Gazale, on ilmselge põhjus. Aga kas Hamasi rünnak ei olnud samas enesehävituslik – nad pidid ju teadma, et Iisrael ei jäta seekord asja sinnapaika? Või olid nad kindlad, et tulevad sellest puhtalt välja?