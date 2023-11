MARTIN EHALA ⟩ Egoistid otsivad küünarnukitunnet

Tänases «Fookuses» võtab professor Mati Heidmets teemaks kogukonnapädevuse. See on tulevikupädevus, mis on muutunud hädavajalikuks, et isekad ja oma õigustest teadlikud üksikisikud oskaksid arvestada ka perekonna, kogukonna ja ühiskonna vajadustega.

Tööandjad on juba mõnda aega püüdnud teha head nägu, rääkides kuidas nad on muutnud ettevõtte töökultuuri, et kohaneda uue põlvkonnaga, kes on nõus töötama vaid siis ja niipalju, kui neil parasjagu tuju on. Noored ise on hakanud rääkima heterofatalismist, milles väljendub sügav pessimism püsiva paarisuhte loomise suhtes, sest on võimatu teineteisega arvestada ja kompromisse teha.