Et kõik ausalt ära rääkida… Nii algava lause populaarsus on meie keeleruumis ilmselt võrreldav Lutsu «Kevade» algusega «Kui Arno isaga…». Siinne raamatujuubeli jutt on ka hüvastijätuviibe sõnameistrile, kes hingedekuu algul meie hulgast lahkus.