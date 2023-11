Andres Herkel ⟩ Kas Putin istub juba külmkapis ja tal on teisik?

Eelmisel aastal, kui Venemaa kuulutas välja nn osalise mobilisatsiooni, tellis Postimehe arvamustoimetus kiirkommentaari Vladimir Juškinilt, kes meie lugejaile tutvustamist ei vaja. Juškini kommentaar kandis pealkirja «Vladimir Putini enesetapukatse» ja kogus veebis tublisti üle 100 000 kliki. Putini surm müüb – isegi kui see on kujundlik ja ainult «katse».

Korraks tekkis isegi kõhklus, et ega me lugejat eksita – kindlasti hakati ju artiklit vaatama ka arvates ja lootes, et äkki oli see tõeline enesetapukatse ja varsti teda pole enam. Kujund, et mobilisatsioon on Putini jaoks enesetapp, läks siiski naelapea pihta ja vastas sellele, mida Juškin kirjutas.