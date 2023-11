Üleriigilised küsitlused näitavad leiboristide edu püsivalt 17- kuni 24-protsendilisena ja kogu meedia ja poliitikavaatlejad häälestavad ennast peaminister Keir Starmeri tulekuks. Tema sõnavõtud on kõrgendatud meediahuvi all, tema välispoliitilisi avaldusi analüüsitakse tunduvalt rohkem ja põhjalikumalt – kaardid on lauale laotud – suure tõenäosusega haaravad kuningriigis võimu tööparteilased.