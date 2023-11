7. novembril toimus v isioonikonverents «Omavalitsus 2035 ». Ametlikus teates oli kirjas, et selle elluviimist kaasrahastati Euroopa Liidu «Inimestele lähedasem Eesti» meetme tegevuse «Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine» alt. Meie igapäevane katseliit.

Et aga sõin ja jõin seal minagi, siis ei tasu nina kirtsutada. Seda enam, et korraldus oli ladus, Eesti teletähe poolt hästi juhitud, minister austas kohalolekuga ning oli mitu head ja harivat ettekannet. Iseasi küll, et milline saab olema Eesti omavalitsus aastal 2035 – seda nagu teada ei saanudki.