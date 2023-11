Eelmisel kolmapäeval tappis autopomm Mihhail Filiponenko, Luganski «rahvamiilitsa» endise juhi ja Moskvale alluva administratsiooni võtmetegelase okupeeritud Donbassis. Ukraina sõjaväeluure tunnistas kiiresti, et see oli tema töö, mis oli ainult kõige viimane terves sabotaaži- ja mõrvaoperatsioonide reas. Kampaania, mille eesmärk on viia sõja tegelikkus venelasteni, on hakanud rahutuks tegema ka ameeriklasi, kes on koos brittidega olnud kõige aktiivsemad Ukraina luureteenistuste toetajad.