JUHTKIRI ⟩ Juriidiline karuputk

Öeldakse, et umbrohi ei hävine. Mõned probleemsed nähtused naasevad meie ellu visa järjekindlusega. Nii on nn haldustrahvide eelnõu jõudnud neljandale ringile, vaatamata märkimisväärsele avalikule vastuseisule. Sellel korral on eelnõu jõudnud juba valitsuse lauale, kes võib seda käesoleval nädalal arutada.