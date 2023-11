PEETER TALI ⟩ Vene-India suured relvatehingud pole nii mustvalged, kui paistab

India on maailma suurim relvaimportija ja endiselt tavarelvastuses peamiselt Vene tehnoloogiat kasutav suurriik. Maailmas mahult viienda kaitse-eelarvega India juhid on mures, et Venemaa pikk sõda Ukrainas võib Indiale vajalike relvade ja varustuse tarnimist edasi lükata ning jätta India arsenali aegunuks ja tagasihoidlikuks. India kindralid saavad selgesti aru, et Lääne relvasüsteemid on tehnoloogiliselt üle Vene niinimetatud analooge mitteomavatest relvadest.