NICK VUJICICI LUGU ⟩ Heaks avalikuks esinejaks võib saada füüsilise puude kiuste

Sageli kardame avalikku esinemist, tundes peale muude probleemide ennast ebakindlalt oma välimuse pärast. Jäsemeteta sündinud Nick Vujicic on tõestanud, et suurepäraselt võib esineda ka olulisest füüsilisest puudest hoolimata – temast on kujunenud üks kogu maailma oodatuim evangelistlik motivatsioonikõneleja.