MART KULDKEPP ⟩ Kas lääs on valmis Venemaa võiduks?

Mis kõige olulisem: Venemaa säilitas revanšistliku mõtteviisi, milles omaks võetud ohvriroll varjas imperialismi ja kolonialismi täpselt samamoodi, nagu see toimus 1930. aastate Saksamaal. Nõnda on Venemaa karistamatuse tõenäolised tagajärjed hästi teada: selleks on Vene agressiooni eskaleerumine mitte ainult omaenda rahva ja naaberriikide vastu, vaid ka reeglitel põhineva maailmakorra vastu üldse, kui see maailmakord pole valmis oma reegleid kaitsma.