ERKKI BAHOVSKI ⟩ Lähis-Ida konflikt pole enam nali

Kunagi ammu, aastakümneid tagasi tehti Lähis-Ida kohta nalja. Mäletan, kuidas üks eesti nädalaleht naljatles oma huumoriküljel Lähis-Ida sündmuste üle. Selle võib kanda välispoliitilise ignorantsuse, aga samas ka selle arvele, et kogu Iisraeli-Palestiina küsimus oli kaetud eufemismidega. Kohast, kus inimesed teadlikult üksteist tapsid, räägiti ikka kui «Lähis-Ida rahuprotsessist». Meenub muidugi George Orwelli kaksisoim «sõda on rahu, vabadus on orjus, teadmatus on jõud».