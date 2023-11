TÕNIS SAARTS ⟩ Eesti 200-l pole mingit garantiid, et nad Eesti poliitikamaastikule püsima jäävad

See, mida Eesti 200 täna läbi teeb, on igati ootuspärane täiesti uue erakonna jaoks, kes läheb esmakordselt valitsusse.

Juhuslikumad valijad, kes neid kevadel, peamiselt «uue poliitika» ootuses, valisid, pidid paratamatult varem või hiljem pettuma. Üks asi on anda valimislubadusi ja rääkida «pikast plaanist», teine asi on seda ellu viia täitevvõimu juures, kui riik, ühiskond, majandus ja peaministripartei ise on erinevatel põhjustel kriisis või kaitseseisundis.