Viimastel päevadel on kõrgemad ametnikud, sealhulgas Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ja Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja, teinud avaldusi, et ELi maad ei suuda järgmise aasta märtsiks Ukrainale üle anda lubatud ühte miljonit 155 mm suurtükimürsku. Olgugi et EL selle eesmärgiks seadis.