JUHTKIRI ⟩ Lolluse orkaan

Vaadates teadaolevaid fakte, tundub vallavalitsuse tegevus nüri jonniajamisena. Ei saa muidugi välistada, et keegi tahab koolimaja endale saada või siis loodetakse kooli kaotamisest tõesti mingisugust rahalist võitu – summa, mida maksumaksja raha eest tehtavad kohtukulutused juba näivad ületavat. Vallavalitsusele ei sobinud ka ettevõtja Parvel Pruunsilla annetatud 40 000 eurot, mis kanti esialgu Pruunsillale tagasi, kes selle aga uuesti koolile andis.

Väidetavalt on 19. sajandi tsirkuseomanik Phineas T. Barnum öelnud, et igasugune tähelepanu on hea tähelepanu. Tõepoolest! Lääneranna vald on saanud nii ülivõimsat maineloomet, mida ühegi rahaga ei osta. Paraku negatiivset. Kui meedias poleks näha olnud oma näo ja nimega õnnetuid lapsevanemaid ning kui koht poleks eriliselt looduskaunis, jääks mulje, et tegemist on mingi neetud alamkolkakülaga. Küll aga on see kuvand möödapääsmatult kinnistumas Lääneranna omavalitsuse juhtorganitele.

Presidendid külastavad ikka katastroofipiirkondi, kust on üle käinud vesipüks või mingit sorti tugevam orkaan.

Nüüd on kooli väisanud ka president Alar Karis. See on täiesti pretsedenditu, kuid presidentlik käik. Presidendid külastavad ikka katastroofipiirkondi, kust on üle käinud vesipüks või mingit sorti tugevam orkaan. Antud juhul küll lolluse orkaan.

Parafraseerigem siinkohal Paul-Eerik Rummo luuleridu «Viimsest reliikviast». Rumalus armastab tarkust, tahab ta võita ja vallutada. Rumalus igatseb tarkust enda najale kallutada.

Postimees on varem kirjutanud, et peab õigeks väikeste maakoolide säilimist, ning veelgi enam, meil on vaja rahvuslikku kokkulepet oma koolivõrgu osas. Oleme kirjutanud, et Eesti koolivõrgu tihedus on väärtus, millele on tuginenud meie iseseisva riigi edu. Siis on maal elu ja väikesed lapsed saavad suurema tõenäosusega eduelamuse ning tahavad hommikul kooli minna, et õppida.

Lääneranna vallavalitsuse liikmed nii ei arva. Nad on juba läinud vastuollu kohalike elanikega. Nad on läinud vastuollu ka haridusminister Kristina Kallasega, kes tegi julge otsuse ning ei tühistanud Metsküla kooli koolitusluba. Kas nad lähevad nüüd vastuollu samuti Eesti Vabariigi presidendiga, kes on peale lapsevanemate avalikku appikarjet mures kooli saatuse pärast? Kui nii, siis jääb üle küsida, keda ning milliseid huve need vallavalitsuse liikmed Eesti Vabariigis esindavad?