REEMO VOLTRI ⟩ Hea valitsus – ületame üheskoos selle hariduskriisi!

Haridustöötajate hoiatusstreik on selleks korraks läbi. Osa võttis umbes kolmveerand kõigist koolidest ja lasteaedadest ehk pea kakskümmend tuhat inimest. Märkimisväärne oli ka erakoolide osalusprotsent streigis. See on tugev sõnum, eriti arvestades, et Eesti streigikultuur alles kogub jõudu. Nähtavasti on haridustöötajatel mõõt täis saanud, kirjutab Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri.