Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas debati hakul toetust nii Iisraelile kui ka palestiinlastest tsiviilisikutele, kuid pahandas paljusid eurosaadikuid sellega, et lahkus kiiresti pärast sõnavõttu ega jäänud kuulama talle esitatud etteheiteid.

Häbi, kodanikud-seltsimehed-härrased! 100 aastat on möödas sellest, kui sakslane Oswald Spengler ennustas õhtumaa allakäiku ja nüüd toimubki see meie silme all. Jõudsime ära oodata!