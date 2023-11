TIINA TAMBAUM ⟩ Motti ja nutti kogu eluks

Levinud on arusaam, et vanemad inimesed on uue tehnoloogia kasutamises rumalad. On väga lihtne näidata, et asi pole vanuses. Ameerika saatejuht Ellen DeGeneres on korduvalt naerutanud vaatajaid sellega, kuidas noorukid analoogelektroonika seadmeid käsitlevad. Tütarlaps valib kettaga telefonil numbreid, nii et kunstküüned raksuvad, aga toru tõstab hargilt alles siis, kui viimane numbrikeerd on tehtud.