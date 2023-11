LAURI VAHTRE ⟩ Mis on ikkagi Isamaa tõusu taga?

Isamaa ootamatu ja isegi hämmastava mainekasvu kohta on esitatud erinevaid seletusi. Näiteks on leitud, et uus esimees Urmas Reinsalu on osanud õigel ajal, õigel määral ja õigete teemadega pildil olla, samuti on väidetud, et Isamaa pole suurt midagi teinudki, lihtsalt valitsus on ise käitunud nii saamatult, et see on toetuse Isamaale viinud. Need, kes seiravad Isamaa tähelendu virilal pilgul, lisavad loomulikult, et selline äkiline tõus võib sama äkiliselt languseks pöörata, sest mis kergelt tulnud, see ka kergelt läheb.