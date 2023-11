ANDRES KRAAS ⟩ Eesti koolikorraldus on tervisele kahjulik

Tänu suuresti õpetajate altruismile on Eesti kool tänaseni veel üsna edukalt koos püsinud. Paraku ei saa see kesta igavesti ehk nagu vanasõna ütleb: «Ka surm ei saa võtta sealt, kust pole midagi võtta». Kahjuks just selles suunas meie hariduspoliitika tüüribki, kui kohe mõistuse häält kuulda ei võeta!