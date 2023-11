RAINER SAKS ⟩ Paotus Ukraina armee kiivalt hoitud saladus

Kui senini on meediakanalites avaldatud valdavalt erinevaid andmeid ja hinnanguid Vene armee kaotuste kohta alates 2022. aasta veebruari kallaletungist Ukrainale, siis Ukraina kaotuste kohta ei ole alates eelmise aasta sügisest vähegi tõsiseltvõetavaid numbreid kohanud. Ukrainlased ei näi täpseid andmeid jagavat isegi oma lähemate liitlastega (ja õigesti teevad – muidu ilmuks need peagi meedias).

Selleks, et hinnata Venemaa kaotusi, oleks neid vajalik ka võrrelda Ukraina kaotustega. Nüüd on tuntud väljaanne The Economist avaldanud USA ametnikelt pärinevad hinnangud, mille kohaselt on Ukraina armee ligi kahe aasta jooksul kaotanud lahingutes vähemalt 70 tuhat kaitseväelast langenutena ning lisaks 120 tuhat on saanud haavata.