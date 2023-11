JUHTKIRI ⟩ Maksumaksja raha luhta läinud kasutamise eest peab keegi vastutama

Laupäevane Postimees kirjutas , kuidas Eesti Energia andmeil investeeriti USAs põlevkiviõli tootmisse 65 miljonit eurot, kuid kohtuvaidlused ja valearvestused tegid selle raha tagasi saamise lootusele lõpu. Selgus, et põlevkivi kaevandamiseks ja põlevkiviõli tootmiseks ei saa kasutada kohalikke veevarusid, sest see kahjustaks juba niigi kannatanud kohalikku keskkonda. Liiatigi jahtus USA huvi põlevkivi vastu kildagaasi avastamise tõttu.

On arusaadav, et igasugune investeering kätkeb endas riske. Seda enam tuleb enne investeeringu tegemist uurida objekti tausta, eriti veel võõrriigis. Küsimus on nüüd, miks seda ei tehtud enne, kui Eesti Energia otsustas alustada Utah’s põlevkivi kaevandamist.