TRIIN TAMMERT ⟩ Kui teeks kõik Võru puumajad korda?

Muinsuskaitseameti kommentaar: «Võru linnavalitsuse järjepidevad ja läbimõeldud püüdlused ajaloolise linnasüdame hoidmisel on silmapaistvad. Linna arengukavas on erilise tähelepanu saanud just vanalinna programm, mille eesmärk on vanalinnas vilka elu- ja äritegevuse arendamine ning mõnusa elu- ja töökeskkonna hoidmine. Võru linnavalitsus panustab sealse vanalinna arengusse nii eelarve kui ka energiaga. Näiteks rekonstrueeriti 2023. aastal ajaloolisesse keskkonda sobituvalt mitu tänavat ning viimastel aastatel on vanalinnas saanud uue hingamise mitu õnnetus seisus olnud maja.»

Mul on selle uudise üle väga hea meel, sest Võru armsate värviliste puumajadega vanalinn on mulle väga südamelähedane. Ma näen sellel suurt potentsiaali nii elukeskkonna kui ka vaatamisväärsusena. Koduostja jaoks on see haruldane paik, kus võib siiani leida eriti hea õnne korral korteri neljakohalise summa või paarikümne tuhande euro eest, keskmise eestlase unelmate asukohaga: kesklinnas, keset metsa (olgu, parki), mere ääres (olgu, järve, aga ongi vähem tuuline). Muinsuskaitseala tähendab, et maja renoveerimiseks on võimalik saada toetust nii Muinsuskaitseametilt kui ka Võru linnalt.