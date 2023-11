MART JESSE ⟩ Jäätemekäitlus ei takista ettevõtja vara kindlustamist

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) tervitab Riigikogu liikme huvi jäätmekäitluse problemaatika üle ja osundab, et kindlustusandjad on tegelenud teemaga pikki aastaid. Rõhutame, et jäätmekäitlus tegevusalana ei ole ühelgi moel takistuseks ettevõtjale oma vara kindlustamisel ja enamik ettevõtteid, sealhulgas jäätmekäitlusega tegelevad ettevõtted, saavad oma varad probleemideta kindlustatud. Praktikas on probleeme paaril ettevõttel teatud liiki varade kindlustamisega, mis on tingitud ennekõike ohutusnõuete mittetäitmisest ja sellest tingitud suurtest põlengutest.