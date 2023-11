MIHKEL MUTT ⟩ Ka juutidel on õigus elule ja oma riigile

Muidugi on läänes alati leidunud ka juutidele kaasa tundjaid ja mitte vähe. Aga tänastel «hoolijatel» jagub kaastunnet homodele ja mustadele, naistele ja lastele, loomadele, loodusele ja üldse kõigele, aga mitte rahvale, keda on pagendatud oma kodumaalt, sealt edasi maalt maale, keda on vaenatud ja tõugatud, mõnitatud ja hävitatud niihästi spontaanselt kui ka programmiliselt.