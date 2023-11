IVERSON NG ⟩ Eesti on alustanud Balticconnectori kahjustamise uurimist valesti

Oktoobris pärast veealuse gaasitoru ja kahe telekomikaabli kahjustamist tegi Eesti valitsus strateegiliselt vale sammu, kui võttis ühendust Hiina ametnikega. Kuna laev kuulub Hiina kodanikule ja selle emafirma on Hiina ettevõte, pöördus Eesti valitsus Hiina valitsuse poole, lootes konstruktiivset koostööd, et uurida, kas Hongkongi alus on seotud kaabli kahjustamisega, mis on «inimtegevusest tingitud». Pole üllatav, et Hiina välisministeerium kutsus üles ainult «objektiivsele uurimisele» ilma ühtegi sisukat kommentaari andmata.