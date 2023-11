RAINER SAKS ⟩ Vastupanuvõitlejad lasid õhku FSB ja Rosgvardia ohvitseride nõupidamise

Jaapani, USA ning Lõuna-Korea kaitseministrid teatasid eile, et nad on loonud ühise monitooringu ja infovahetuse süsteemi, millega suudetakse reaalajas jälgida Põhja- Korea ballistiliste rakettide väljatulistamist ja liikumist. Tegemist on täiesti uue kvaliteediga nende riikide vahelises sõjalises koostöös piirkonnas. See loob eelduse vastutegevuse koordineerimiseks Põhja-Korea raketikatsetustele. Arvestades varasemat suhete iseloomu piirkonnas on tegemist väge kiire arenguga.