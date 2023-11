Juhtkiri ⟩ Ukraina peab saama selge kutse NATOga liitumiseks

Nagu hiljuti nentis ajalehele Diplomaatia antud intervjuus Leedu presidendi vanemnõunik riikliku julgeoleku alal Kęstutis Budrys, tuleb Washingtoni tippkohtumiseks valmistudes veel praegugi põhjendada, miks on õige Ukrainale kutse esitada: «Paljud riigid väidavad, et enne peab sõda läbi saama – kõigepealt tulgu rahu, alles siis tuleb kõne alla vastuvõtt NATOsse.»

Tegelikult otsustas NATO võtta Ukraina liikmeks juba 2008. aastal Bukaresti tippkohtumisel, kuid lahtiseks jäi, millal ja kuidas peaks see toimuma. Nagu ebamääraste kutsete puhul sageli juhtub, jäigi asi venima. Ja siis tuli Venemaa kallaletung, muu hulgas ka sellepärast, et liitumine lõplikult nurjata.

Paljude meelest tähendaks see, kui Ukraina niisama liikmeks vastu võetaks, NATO sõttaastumist, sest Washingtoni lepingu artikkel sätestab liikmesriikide vastastikuse kaitse. Vastasel juhul, kui Ukraina vastu võetaks, sõda samamoodi edasi käiks ja NATO midagi ette ei võtaks, kaotaks artikkel 5 usutavuse. Seetõttu möönis kevadel ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et riigi kiirendatud korras vastuvõtt sõja ajal on ebarealistlik.