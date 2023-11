Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Valeri Zalužnõi (paremal) The Economistis avaldatud provokatiivse essee puisest sõnastusest võis järeldada, et see polnud Kiievi PR-masinast läbi käinud ning võis olla president Volodõmõr Zelenskõiga kooskõlastamata.

Foto: Ukrainian Presidential Press Off