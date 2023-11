EVA PIIRIMÄE ⟩ Kas ja kuivõrd on meil üldse põhjust Iisraeli-Palestiina konfliktis pooli võtta?

Eesti avalikus ruumis on lahti läinud elav debatt Iisraeli-Palestiina konflikti üle. Debati käivitas avalik kiri, milles rida tundliku ühiskondliku närviga inimesi avaldas arvamust ja muret, et Eesti valitsus on kriitikavabalt toetanud Iisraeli tegevust Gazas. Allakirjutanute hulgas on mitmeid minu õpilasi ja kolleege, kuid ise ma ise sellele alla ei kirjutanud.