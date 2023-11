RAINER SAKS ⟩ Euroopa juhid võtsid viimaks Ukraina abistamise kohta tugevamalt sõna

Prantsusmaa president Emmanuel Macron esines üle pikema aja selgemate sõnumitega Venemaa alustatud sõja kohta Ukrainas. Ta märkis, et kui Venemaal lubada võita sõda Ukrainas, siis selleks, et saavutada impeeriumi staatus, asutakse järgnevalt ähvardama selliseid riike nagu Georgia ja Kasahstan.

Macron tajub loogikat, kuidas Venemaa agressiivsus edasi võiks kulgeda. Ta arvas ühtlasi, et Ukrainal oleks veel vara asuda Venemaaga läbi rääkima, sest enne oleks vaja vabastada veel okupeeritud alasid, kuid tulevikus on õiglased läbirääkimised Ukraina jaoks võimalikud. Ka Macron lükkab selle avaldusega ümber meedias levinud väiteid, et ukrainlasi survestatakse läbirääkimistele.