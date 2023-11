Aare Tammemäe ⟩ Riik peaks laenama oma rahva sääste

Eesti majanduse olukord on tavapärasest halvem ja kiiret tagasipõrget lähiajal ei paista. Intressimäärade tõusu täismõju ja tööpuuduse kasv hakkavad majandusse alles kohale jõudma, samas on riik võtnud prioriteetseks suunaks eelarvepuudujäägi vähendamise. Paljud ettevõtjad ja investorid on nõutud, sest tasakaaluks soovitakse arutelu, mida teha, et majanduskeskkonda parandada.