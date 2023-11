Rainer Saks ⟩ Putin hakkab kaotama oma tõsiseltvõetavust esmalt eliidi ja hiljem ka rahva hulgas

Venemaa president on suurema delegatsiooniga visiidil Kasahstanis. Tegemist on suhete kinnistamisega ning suuremaid otsuseid sellelt külastuselt vahest oodata ei ole. Meedia tähelepanu köitis Venemaa presidendi takerdumine Kasahstani presidendi nime korrektsel väljaütlemisel. See on viimaste kuude jooksul juba mitmes kord, kus Venemaa president ajab avalikult suheldes oma vestluskaaslase nime või ametikoha segamini. Venemaa ajalooga kursis olevad inimesed teavad, et see on traditsiooniliselt märk selle kohta, et juht hakkab kaotama oma tõsiseltvõetavust esmalt eliidi ja hiljem ka rahva hulgas.