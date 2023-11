JUHTKIRI ⟩ Pühapäeval isaga teha võib kõike

Tapetud on vähemalt 200 000 Ukraina ja Vene sõdurit ja 300 000 on sandistatud. Need on kõik kellegi isad või pojad. Seejuures räägib Venemaa president, et ta peab sõda allakäinud läänega, kus ei ole enam isa ega ema, vaid lapsevanem üks ja lapsevanem kaks.

Venemaal on isa ja ema olemas, on ka tütar ja poeg. On isegi täpselt teada, mis nad maksavad. Isa maksab samapalju kui nutitelefon ja poeg maksab samapalju kui Lada. Just selliste süžeedega värbamisreklaame näidatakse Venemaa televisioonis. Margus on neid X-is (Twitteris) näinud – kuidas isa hakkab lepinguliseks sõduriks, et tema tütar saaks endale nutitelefoni osta, ja kuidas pojapoeg sõlmib armeega lepingu, et tema vanaisa ei peaks oma Ladat maha müüma.